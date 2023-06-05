CHP'nin MYK'sı yine şaşırtmadı! Koltuk seviciler de burada, devlet düşmanları da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yine yer aldı.

CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü verenoldu. Öte yandan devleti 'terör' ile suçlayande CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu.

CHP'DE HAREKETLİ SAATLER

CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.

CHP PM KURULTAY KARARI ALDI

CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ MYK BELLİ OLDU

Ahmet Akın – Yerel Yönetimler

Aylin Yaman – Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter

Semra Dinçer – Doğa Hakları

Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri

EREN ERDEM DE A TAKIMINDA...

Öte yandan, CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZSA İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSU

Geçtiğimiz aylarda Twitter'da sohbet odasında konuşan Eren Erdem, kendisine yönelik söylenen "Kılıçdaroğlu aday olursa ve kazanamazsa istifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

CHP'li Eren Erdem ise, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına ilişkin söylemlerin manipülatif olduğunun altını çizerek, sahada elde ettikleri verilerle CHP liderinin seçimi kazanacağını ifade etti. Altılı masanın olduğu bir ortamda seçimin kaybedilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Eren Erdem, kendisine yöneltilen soruya ise "Olmaz ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse, siyaseti bırakacağım" dedi.

DİKKAT ÇEKEN BİR İSİM DAHA

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası CHP'nin sisteminin çökmesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yerine göreve getirilen Devrim Barış Çelik, yeni MYK'da da yer aldı.

DEVLETİ 'TERÖRİST' OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Çelik'in göreve atanması sonrasında ise geçmiş dönemde sosyal medya hesabıNdan attığı tweet yeniden gündeme geldi. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.