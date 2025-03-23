CHP'nin ön seçiminde ''Başkan Erdoğan'' çıktı

CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında CHP'liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullandı.

Parti üyeleri üye sandıklarında, üye olmayan vatandaşlar ise dayanışma sandıklarında oy verme işlemlerini gerçekleştirdi.

İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde dikkat çeken bir olay da yaşandı.

CHP'nin tek adaylı ön seçim pusulasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yazıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerinin çizildiği pusulada "Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan" ifadesi yer aldı.