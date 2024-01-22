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  • CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandal ifadeler... Terör elebaşı üzerinden tehdide tepki yağdı
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CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandal ifadeler... Terör elebaşı üzerinden tehdide tepki yağdı

CHP'nin yerel seçimlerde ittifak için kapısına koştuğu terör destekçisi DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, küstah ifadeler kullanarak tehditte bulundu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran DEM Partili Doğan, 'Türkiye'nin kaderi (Terör örgütü elebaşı) Öcalan'ın konuşmasına bağlı. Öcalan'ın konuşmasından korkuyorlar.' dedi. Doğan'ın bu açıklamasına tepki yağdı.

22 Ocak 2024 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandal ifadeler... Terör elebaşı üzerinden tehdide tepki yağdı
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CHP'de genel başkan değişti, ancak partinin misyonunda değişen bir şey olmadı. Özgür Özel, kurultayda terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp 'Pişman değilim' dedi. Göreve gelir gelmez de DEM yani HEDEP'in kapısına gitti. Seçimlerde ittifak yapmayı talep etti. DEM yetkililerini kırmızı halılarla karşıladı. DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'i cesaretlendirdi.

Özel'in yol arkadaşı DEM'den peş peşe küstah açıklamalar geldi. DEM Parti/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan; "Türkiye'nin kaderi (Terör örgütü elebaşı) Öcalan'ın konuşmasına bağlı. Öcalan'ın konuşmasından korkuyorlar." şeklindeki sözlerine tepki yağdı.

YEREL SEÇİM İÇİN DEM'E KOŞTU

Yerel seçimlerde ittifak kurmak için PKK'nin siyasi kanadı DEM'in kapısına gitti. İşte CHP'nin yol arkadaşı DEM'den peş peşe terör örgütü elebaşı Öcalan mesajları geldi.

KIRMIZI HALI DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partili yöneticilerini Genel Merkez binası girişinde kırmızı halıyla karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜNDEN KÜSTAH SÖZLER!

DEM Parti/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak tehditler savurdu. Doğan; "Yalnızca bizim kaderimiz Öcalan'a bağlı değil. Sadece bizim değil, Türkiye'nin kaderi Öcalan'ın konuşmasına, diyalog kanallarının açılmasına, çatışmanın bitmesine, silahların susmasına bağlı" şeklindeki sözlerine tepki yağdı.

CHP'DEN DEM PARTİ İLE KAPALI KAPILAR ARDINDA ÖCALAN PAZARLIĞI

Geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel. 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.

Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi

  • CHP ittifakı
  • Türkiye tehditleri
  • DEM Partisi tepkisi

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