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Güncel

CHP'nin ortağı DEM'den skandal 'Kürdistan' sözleri

Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin ittifak ortağı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Mardin'de yaptığı küstah açıklamalar büyük tepki çekti. Skandal niteliğinde ifadeler kullanan Hatimoğulları, 'Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz' dedi.

10 Mart 2024 Pazar 11:15 - Güncelleme:
CHP'nin ortağı DEM'den skandal 'Kürdistan' sözleri
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Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. DEM Parti'nin oy restine karşılık paniğe kapılan Özgür Özel, geri adım attı. İstanbul Esenyurt'ta kendi adayını çeken CHP, DEM Parti'yi desteklediğini açıkladı.

İstanbul'da DEM'e 17 ilçede 48 meclis üyesi adaylığı vererek grup kurmasını da sağlayan CHP, Adana ve Mersin'de de DEM'li adayları desteklediğini vurguladı. DEM ve CHP'nin düzenlediği ortak mitinglerde, terör örgütüne ait paçavralar sallandı, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

CHP'nin Kandil'den gelen talimatın ardından DEM Parti ile yaptığı ittifak, partililerden de tepki aldı.

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, dün Mardin'de düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalar, bir kez daha kirli ittifakı kanıtladı.

CHP'nin ortağı DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları skandal Kürdistan ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

  • Tülay Hatimoğulları
  • dem parti

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