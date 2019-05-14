CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü

Daha önce skandallarla gündeme gelen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, kent meydanında bulunan Osmanlı tuğrasını gece yarısı kaldırdı.

İzmir Torbalı’nın CHP’li Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediye meydanındaki dev ay yıldızlı Osmanlı tuğrasını bir gece yarısı söktürdü.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

2014-2019 yılında görev yapan AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından ilçeye 3 adet ay yıldızlı tuğra yerleştirilmişti. 31 Mart’tan sonra göreve gelen CHP’li Uygur, gece yarısı operasyonuyla bu ay yıldızlı tuğraların meydanda bulunanını vinç yardımıyla indirtti. Bu uygulama vatandaşlardan büyük tepki topladı.

HAKARET ETMİŞTİ İçişleri Bakanlığı’nca, göreve geldikten sonra skandal açıklamalarda bulunan CHP’li Uygur hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nca, göreve geldikten sonra skandal açıklamalarda bulunan CHP’li Uygur hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. c