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CHP'nin oyuyla Meclis'e giren SP'li Cihangir İslam'dan, FETÖ ağzıyla beddua seansı

CHP-SP ittifakıyla Meclis'e giren SP Milletvekili Cihangir İslam, 15 Temmuz şehitlerine hakaret etti, FETÖ ağzıyla beddua etti.

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Her fırsatta KHK ile görevden uzaklaştırılan veya gözaltına alınan FETÖ'cülerin savunuculuğunu yapan Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Meclis'te yaptığı konuşmasında 15 Temmuz'da göğsünü siper eden millete hakaret etti, yetmedi AK Parti'ye FETÖ ağzıyla beddua etti. 
 
15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA ''BATIL'' DEDİ
 
SP'li Cihangir İslam Meclis'teki tahammül sınırlarını zorlayan konuşmasında, ''Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.'' ifadelerini kullandı.
 
 
Sosyal medya hesabından FETÖ'nün finans ayakalarından Koza-İpek Holding'e kayyum atanmasıyla çileden çıkan Cihangir İslam'ın 15 Temmuz kahramanlarına pervasızca saldırması dikkatlerden kaçmadı. Koza-İpek Holding'e atanan kayyum için ''yargılanacaksınız'' tehditleri savuran SP'li vekilin 15 Temmuz kahramanları ile ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.
 
 
FETÖ AĞZIYLA BEDDUA
 
FETÖ'cüleri aklamak adına ''paralel'' suçlamalarını reddediyoruz'' paylaşımı ile hatırlanan Cihangir İslam, Meclis'te yaptığı konuşmasında AK Parti'yi de hedef aldı. Devleti ele geçirmeye çalışan, hain darbe girişiminde bulunarak milleti şehit, gazi edenler hakkında ''FETÖ'cüyü siz uydurdunuz'' diyen SP'li Cihangir İslam, ''Nedir FETÖ'cü, FETÖ'cü nedir?'' dedi. 
 
Her defasından terör örgütü FETÖ mensuplarına ''KHK mağdurları'' olarak niteleyen SP'lı vekil FETÖ elebaşısı Gülen'in ağzıyla beddua etti. İslam, "İnsanların beddualarını alıyorsunuz, ne diyorlar; Ocakları sönsün diyor insanlar size, soyları kurusun diyor insanlar size, Allah belalarını versin diyor insanlar size, ilerde toplum içine çıkamayacaksınız. Siyaseten sonunuz yakın." dedi.

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