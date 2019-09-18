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CHP’nin park tiyatrosu: 7 yıl sonra yeniden açtılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde açtığı park, 7 yıl sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden açıldı.

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2011'de AK Partili Denizli Belediyesi'nce Merkezefendi ilçesinde inşa edilen ve Selçukbey adı verilen park, 8 Haziran 2012'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli ziyaretinde toplu açılış töreniyle açıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz haziranda vefat eden CHP Denizli Eski Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin parka verilmesine oybirliğiyle karar verdi.
 
 
CHP'nin tiyatrosu da bundan sonra sahne almaya başladı. CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sadece isim değişikliği olmasına rağmen park açılışı yapılacağına ilişkin afişler astırdı. Afişlerde, "CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Kazım Arslan Parkı açılışına tüm halkımız davetlidir" ifadeleri yer aldı. Şeniz Doğan tarafından gönderilen SMS'lerde ise, "Sevgili hemşerilerim, 17 Eylül 2019 saat 12.00'de CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifiyle Selçukbey mahallemizdeki (tank meydanı üstü) Kazım Arslan parkımızın açılışına davetlisiniz" denildi.
 

 
Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Haziran 2012'de açılan parkın açılışını dün yeniden yaptı.
 
AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, "Parkı, sanki şimdi kendileri tarafından yapılmış gibi gösteren ve halkımızı açılışa davet eden CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanını gerçekçi olmaya ve seçim zamanı kendisinin milletimize söz vererek yapacağını söylediği projelerin tümünü yapmaya davet ediyorum" dedi. Ekrem Başer sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"GÜLÜNÇ BİR DURUM"
Parka merhum Kazım Arslan'ın isminin verilmesine asla karşı değiliz. Nitekim parka ismin verilmesi konusunda AK Parti grubu olarak belediye meclisinde evet oyu kullandık. Hatta keşke yapmış oldukları vizyoner ve büyük bir projeye sayın Kazım Arslan'ın ismini verselerdi. Bizim karşı olduğumuz var olan, AK Parti'nin önceden yapmış olduğu ve açılışını gerçekleştirmiş olduğu bir parka, sanki şimdi kendileri yapmış gibi davranmaları ve CHP Genel Başkanlarını çağırarak yine açılış yapacak olmalarıdır. Bu hemşehrilerimize de oldukça gülünç bir durum olarak gelmektedir. Taş üstüne taş koymadan AK Parti'nin projeleri üzerinden 5 seneyi geçireceğinizin sinyallerini veriyorsunuz. Aziz milletimiz de sizin bu yaptığınıza her zaman olduğu gibi yine gülüyor ve yine gülecektir.
 
(Sabah)
 

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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