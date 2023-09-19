CHP'nin pazarlık kültürü! İstediğini alamayınca 39 kişiyi işten çıkardı

Adana'da, Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, ilçe başkanlığı seçimlerinde desteklediği adaya oy vermeyen belediyede çalışan partililerini işten çıkarttığı gerekçesiyle ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Başkan Erdem'in başkanlığı kazanan Caner Aydar'ın listesini destekleyen 39 işçiyi işten çıkardığı öğrenildi.

DESTEKLEDİĞİ ADAY KAYBETTİ

6 Eylül'de yapılan ilçe kongresinde Erdil Dedeoğlu'nu destekleyen Başkan Hülya Erdem, belediyede işe aldığı CHP'li delege ve onların yakınlarına desteklediği adaya oy vermeleri için mobbing uyguladı. Bununla da yetinmeyen Hülya Erdem, kongre günü salonda karşı tarafı destekleyen delegelere su ve çay ikramında bulunan görevlileri tespit etti. Başkan Erdem desteklediği adayın seçimi kaybetmesi üzerine hiç zaman kaybetmeden harekete geçti. Kendisinin desteklediği Erdil Dedeoğlu'na "Oy vermek şartıyla" işe aldığı delege ve delege yakınlarıyla birlikte 39 kişinin iş akdini fesih etti.

DİSİPLİN KRULUNA SEVK EDİLDİ

CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı Başkan Hülya Erdem'in partilileri işten çıkardığı, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak gerekçesiyle ihraç gerekçesiyle disipline sevk edildi. İlçe teşkilatı tarafından CHP il disiplin kurulu başkanlığına gönderilen kararda şu satırlara yer verildi:

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in 6/9/2023 tarihinde gerçekleşen ilçe kongremizde açıktan desteklediği ilçe başkan adayı Erdil Dedeoğlu'na destek olmayan ekte sunulan listede adı geçen belediyede çalışan işçi ve emekçi delegelerimize ve yine belediyede çalışan ekte sunulan listede adı geçen delegelerin yakınları olan işçe ve emekçilere kongre öncesinde belediyede çalıştıkları birimler kanalıyla mobbing yapmaya başlamış ve bu kişilerin de Belediye Başkanı Hülya Erdem'in açıktan desteklediği ilçe başkan adayı Erdil Dedeoğlu'na kongrede oy vermemesi nedeniyle kongre sonrasında da bu işçi ve emekçiler ile birlikte kongrenin yapıldığı salonda görevli olup Erdil Dedeoğlu'nu desteklemeyen delegelere su ve çay gibi ikramlarda bulunan işçi ve emekçilerin ve kongrede Erdil Dedeoğlu'na oy kullanmasını şart koşarak belediyede işe aldığı delege ve delege yakınları işçi ve emekçilerin iş akitlerine 4857 s.k 25/II-h gereği 49. SGK işten çıkarma kodu ile haksız ve hukuksuz olarak son verilmesi ve iş akdi fesihlerinin gerçekleştiği günden bugüne kadar Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye Başkanı Hülya ERDEM arasında iş akdi fesihlerinden vazgeçilmesi amacıyla yapılan görüşme ve taleplerin Belediye Başkanı Hülya ERDEM tarafından kesin reddedilmiş olması sebebiyle; Ceyhan Belediye Başkanı Hülya ERDEM'in eylemlerinin Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliği 15/a, b, d, ihlalini oluşturduğu sebebi ile; Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliği 17/4 ile Cumhuriyet Halk Partisi Parti Tüzüğü Madde 68 1-a,b,d,f,h maddeleri uyarınca TEDBİRLİ olarak KESİN ÇIKARMA CEZASI istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmesine İlçe Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2023 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.