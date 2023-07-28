CHP'nin provokasyonu ters tepti: Akbelen'de yuhalandılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Akbelen'deki algı operasyonuna destek için bölgeye gitti.

Bazı protestocular, seçimler nedeniyle CHP'li milletvekillerine eleştirilerde bulundu.

VATANDAŞA PARMAK SALLADI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, tepkisini gösterek bir yurttaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" dedi. Bu sözler üzerine arkasına dönüp giden Başarır, eylemciler tarafından yuhalandı.

Sözde milletvekili olan Başarır'ın skandal tavrı CHP yanlısı fondaş basın mecralarında bile büyük tepki çekti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bugün kendisini eleştiren bir vatandaşa yönelik haddini aşarak, "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair başlatılan algı operasyonu planları suya düştü. Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu belirlendi. Ayrıca, 2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde Ege bölgesindeki elektrik üretiminin 2024 yılında durmak zorunda kalacağı öğrenildi. Öte yandan, kesilen çok az sayıda ağaç karşılığında son 2 yıl içinde ülke geneline 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi.

Son günlerde Muğla'daki Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının da karalama kampanyalarına alet edildiği haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.