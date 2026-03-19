19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası taşkınlık: 35 gözaltı
Güncel

CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası taşkınlık: 35 gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisince (CHP) 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla 99'uncusu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı.

19 Mart 2026 Perşembe 07:27
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası taşkınlık: 35 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından kalabalık arasında bulunan bir grup taşkınlık çıkardı.

Polis bariyerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren grup, uyarıya rağmen eylemi sürdürmek istedi.

Polis, yüzleri maskeli, bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakilere taşkınlık çıkarmayı sürdürmeleri üzerine müdahale etti.

Olaylarda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

