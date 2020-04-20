20 Nisan 2020 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:06

13 bin 500 metrekarelik kapalı alanda, bin yatak kapasiteli olduğu açıklanan hastanede için tutanakta, “Hastane koşullarında hizmet vermeye yeterli altyapı ve tıbbi cihaz donanımı bulunmadığı, herhangi bir sağlık hizmetinin sunulmasına imkan sağlanmadığı tespit edilmiştir.

BAŞVURU DA YOK

147 hasta yatağının, basit panelvan ile ayrıldığı, 3 adet EKG cihazının bulunduğu tespit edilmiştir. Fuar alanının, sağlık hizmeti vermek amaçlı hastaneye dönüştürülmesine dair bir başvuru tespit edilememiştir. Olası salgın hastalık yönünde mevcut şartlarda hizmet verilmesinin, enfeksiyonu artıracağı belirlenmiştir” denildi. (Akşam)