THK şovu unutuldu mu? CHP ye 28 şubat hatırlatması

24 TV'ye katılan uzmanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangından siyaset devşirmeye çalışmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



MUSTAFA KARTOĞLU: MUHALEFET EZBERİNİ BOZMUYOR



Bakanlık tarafından bir hafta önce basın mensuplarına uçak ve helikopterlerin tedariki konusunda bilgilendirmenin yapıldığını ifade eden Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Muhalefet ezberini bozmuyor. Zannediyorum bunu biraz yapmaları gerekiyor. Kendi kitlelerini ancak bir söylemi sürekli tekrar ederek yerinde tutabiliyorlar. CHP ne yaparsan yüzde 25'lik kitle hep oradadır. Genel Başkan da bunu biliyor ve yeni şeyler söylemek zorunda kalmıyor. Bu yalan siyaset muhalefete bir şey kazandırmıyor" dedi.

ZAKİR AVŞAR: BU MESELEDE HİÇ KİMSE SORUMSUZ DEĞİLDİR



Yangınlarda canlarını ortaya koyan insanlara karşı haksızlık yapmamak gerektiğini ifade eden AHBV Üni. İletişim Fak. Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, "Siyasetin böyle bir sorumluluğu var. Bu meselede hiç kimse sorumsuz değildir. Herkesin belli ölçüde sorumluluğu vardır. Bu bakımdan da meseleyi böyle helikopter, uçak parantezine alarak tartışmanın bir anlamı da yoktur. Bu milli güvenlik , partiler üstü bir meselesidir. Buradaki esas mesele uzmanlığa dikkat etmek lazım. Her yangına müdahale aynı şekilde olmaz. Her yangını da polemik mevzu yapmanın artık bir anlamı yok. Türkiye bunları aşmak durumunda" dedi.

THK ŞOVU UNUTULDU MU?



Kılıçdaroğlu'nun bir önceki yıl THK'ya yaptığı baskını hatırlatan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Şimdi ona sormak gerekiyor, Türk Hava Kurumu'nu kim batırdı? "28 Şubat döneminde ortaya çıktı ki kurum ideolojik saiklerle kullanıldı ve zarar ettirildi. Felaketler üzerinden bir siyaset yaparsanız ve gerçeği de göz ardı ederseniz, devletin ne kadar büyük bir seferberlik içinde olduğunu görmezden gelirseniz halka kendi derdinizi anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.