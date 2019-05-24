CHP’nin hileyi perdeleme girişimi boşa çıktı

250 sayfalık gerekçe seçimlerdeki organize hileyi perdelemeye çalışan CHP’nin tüm tezlerini çökertti. İşte iddialar ve YSK’nın cevapları:

Yeni Şafak'ın haberine görŞaibe varsa ilçe seçimleri neden iptal edilmedi: YSK’nın önüne gelmeyen bir konuda resen karar vermesi mümkün değil. Bu itibarla inceleme olağanüstü itiraz konuları ile sınırlı olarak yapılmıştır.

Mustafakemalpaşa emsal olamaz: İYİ Parti’nin Bursa Mustafakemalpaşa’da sandık kurulları ile ilgili yaptığı başvuru reddedilmişti. CHP, bu kararının emsal oluşturabileceği ifade ediliyordu. Gerekçede, söz konusu kararın emsal olamayacağı belirtildi. Gerekçede özetle Mustafakemalpaşa’da ‘sandık görevlileri belediye personeli’ diye, İstanbul’da ise ‘sandık kurulu üyelerinin kamu personeli değil’ diye itiraz edildiği, iki durumun hukuken aynı olmadığı anlatıldı.

Sadece Büyükşehir mi hileli?: CHP’nin aynı zarfta 4 pusula var, sadece Büyükşehir seçimi mi hileli propagandasına da delilleriyle cevap verildi. Gerekçede 18 sandıkta büyükşehir seçimlerine sayım döküm cetveli çıkmadığı hatırlatıldı. Ancak aynı sandıklarda ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis sayım döküm cetvelinin olduğu ifade edildi.

Yeterli kamu görevlisi yoktu yalanı: Muhalefetin ‘kamu görevlisi yeterli olmadığı için PTT ve özel bankalarda çalışan görevliler sandık kurulu üyesi atandı’ iddiası da çökertildi. Seçim için toplamda 93 bin 558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulduğu hatırlatılarak şunlar kaydedildi: İstanbul İlinde, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220.000 kamu görevlisi bulunmaktadır.

24 Haziran’da itiraz yok: Muhalefetin ‘memur olmayan sandık kurulu üyeleri 24 Haziran seçimlerinde de görevli olmuş olabilir. O seçim neden iptal edilmedi? sorusuna da şu cevap verildi: Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kümü görevlisi olması şartını getiren kanun değişikliğinden sonra Türkiye’de iki seçim yapılmıştır. Bunlardan ilki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimidir. Bu seçim sonucunda sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlendiği yolunda bir itiraz intikal etmediğinden, Kurulumuzca bu konuda bir değerlendirme yapılmamıştır.

Hani 100 kişi kısıtlıydı: Ana muhalefet 31 Mart seçimlerinde oy kullanan kısıtlı/hükümlü sayısının 100-150’yi geçmediğini iddia etmişti. Gerekçe bu sayılar da tek tek verildi: İncelemeler sonucunda 377 adet kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir.

Madde madde hile