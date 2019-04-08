CHP'nin usulsüzlüğüne YSK göz yumdu! 'Olur böyle şeyler...'

31 Mart yerel seçimlerinde sandığa şaibe karıştırıldığı belgelerle ortaya çıktı. İstanbul'da sandık sonuçlarını etkileyecek usulsüzlüğün adresi Sancaktepe 1 nolu seçim kurulu. İstanbul Sancaktepe'de YSK'nın CHP'li Hüseyin Kılıç'ı kanunlara aykırı bir şekilde görevli gösterdiği ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulu üyesi olan Kılıç hakkında açıklama yapan Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu, “Oluyor böyle şeyler…Tespit edemiyoruz.” diyerek suçlamaları kabul etti.

İstanbul’da seçimlerin kaderini etkileyecek usulsüzlükler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Aksam.com.tr'nin ulaştığı belgelere göre İstanbul Sancaktape'de CHP'den daha önce aday adayı olan Hüseyin Kılıç’ın, kanunlara aykırı bir şekilde Sancaktepe’de İlçe Seçim Kurulu’nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu'nun 2018 yılında aldığı, "Yasama meclisi veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış devlet memurlarının listelere katılması" kararının açıkça ihlal edildiğini gösteren belgelere ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre CHP'li Hüseyin Kılıç, 2011 ve 2013 yıllarında CHP'den aday adaylık için istifa etti, daha sonrasında ise 2014 yılında göreve başladı.

“TESPİT EDEMİYORUZ… OLUYOR BÖYLE ŞEYLER”

Aksam.com.tr’nin Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Konuya ilişkin bir yasa ihlali yok mu?” sorusuna Halil Karlıçayır’ın verdiği cevap, “Biz İlçe seçim kurulu üyelerinin daha önce aday olup olmadığını belirleyemiyoruz. Oluyor böyle şeyler.” şeklinde oldu.

Hüseyin Kılıç’ın şu an aktif görev içerisinde olduğu da Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu tarafından ayrıca teyid edildi.

AK PARTİ'DEN ŞAİBE VE USULSÜZLÜK AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Maltepe'de toplam sandık sayısı ne bin 93, verilen sandık sayısı ne 3 bin 124? Bunları bırakıyor ve seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan alıyor ve yerleştiriyor. Daha çarpıcı şeyler söyleyeceğiz merak etmeyin. Sonuç olarak bir, 'Bu listede olmayanlar var.' dedik. İki, memur olmayanlar var. Kamu görevlisi olmak zorundadır. Üç, bu listede il dışından olanlar var, ilçenin dışına da çıkmazsın. Dört, bu ilçede ilçe dışından olanlar var. Beş, görev yapamayacak olanlar var. Ne demek bu? TSK'da hizmetli-görevli yapamaz, oradan var mesela. Altı, belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bir-iki kişi denk gelmiş, hayır... Bütün ilçelerde var ve önümde rakamlar da var ama sadece ilçe ilçe rakamlarıyla yetiniyorum ben şimdi. Sadece Maltepe ilçesinden 642 kişi, Büyükçekmece'den de 284 kişi böyle var. Peki bütün bunların adı şaibe olmaz da ne olur?" şeklinde konuştu.