28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8506
  • 6,4588
  • 285.228
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'nin vaadine İmamoğlu kanadından ret: Ekrem Bey'i bağlamaz

CHP’nin 31 Mart seçimleri öncesi hazırlattığı video ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘ücretsiz servis’ vaadi, yüzde 13’lük servis zammı sonrası, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’a soruldu. “Ekrem Bey’in okul servisiyle ilgili bir vaadi bulunmuyor” diyen Ongun, videoların Genel Merkez tarafından yayımlandığı hatırlatıldığında “O konuda kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’dan bilgi alın” yanıtını verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’nin 31 Mart kampanyasında videolarla yaptığı ücretsiz okul servisi vaadi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadı tarafından reddedildi. İmamoğlu, son icraat olarak “vatandaşın lehine olumlu zam yapacağız” diyerek İstanbul’da öğrenci servislerine yüzde 13 zam yaptı. Servislerle ilgili ilk vaadi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 12 Şubat’taki grup toplantısında vererek CHP’li belediye sınırlarında ilkokul öğrencilerin servis ücreti ödemeyeceğini söyledi. Bunu da sosyal medyadan “Bunu siz hak ediyorsunuz” sloganıyla duyurdu.    
 
Akşam Gazetesi İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’a “İlkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadi ne oldu?” diye sordu. Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir vaadinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine CHP’nin 31 Mart öncesi “CHP’li tüm belediyelerde öğrencilere ücretsiz servis” vaadini içeren video soruldu. 
 
 
"ONU PARTİYE SORUN" 
 
Ongun şu cevabı verdi: “Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun.” 
 
SÖZ VAR AMA RAFTA BEKLİYOR 
 
İmamoğlu’nun yerine getirmesi beklenen birçok vaadi rafta: Her mahalleye kreş, Kent Gıda Konseyi, Halk-Süt, bağımlılıkla mücadele merkezi, İstanbul Çocuk Fonu, Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, yabancı dil kursu, 200 bin kişiye iş, üniversite öğrencilerine burs ve yurt.
 
ÇIKARILAN 250 İŞÇİ, İBB’NİN ÖNÜNDE 
 
İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN’deki işlerinden çıkarılan 250 işçi İBB önünde eylem yaptı. İBB önündeki eyleme yüzde 80 engelli oğluyla katılan özel güvenlik görevlisi Burhan Güven şunları söyledi:“Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği ‘seni işten niye çıkardılar?’ Başkan gelsin açıklamasını çocuğuma yapsın. Çocuğuma bakamazsam hesabını kim verecek?”
 
GECE ULAŞIMINA ÇİFTE TARİFE
 
İstanbul’da 30 Ağustos’tan itibaren cuma ve cumartesi geceleri, 6 metro hattı ve 24 otobüs hattında 00.30 ila 05.30 saatleri arası ulaşım mümkün olacak. Bu saat dilimlerindeki ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım ücret ödeyecek. İşte o metro hatları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Levent-Boğaziçi Üniversitesi.

Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda CHP´liler birbirine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu uyardı: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir

Bakan Çavuşoğlu uyardı: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir

Maduro bizzat duyurdu: Görüşmeler tekrar başlayabilir

Maduro bizzat duyurdu: Görüşmeler tekrar başlayabilir

Monaco'da Radamel Falcao zirvesi

Monaco'da Radamel Falcao zirvesi

CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı

İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı

Genelkurmay arşivinden az bilinen Büyük Taarruz fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden az bilinen Büyük Taarruz fotoğrafları

Kaş’ta yakalandı! Görenleri şaşırttı

Kaş’ta yakalandı! Görenleri şaşırttı

İşte Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonunda öldürülen terörist sayısı

İşte Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonunda öldürülen terörist sayısı
 

POPÜLER HABERLER

Helikopterler havalandı! Sınırda hareketlilik yeniden başladı

Helikopterler havalandı! Sınırda hareketlilik yeniden başladı

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Deniz seviyesinden 3 bin 50 metre yüksekte, ilgi odağı oldu...

Deniz seviyesinden 3 bin 50 metre yüksekte, ilgi odağı oldu...

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, tek parça...

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, tek parça...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA