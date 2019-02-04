18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2166
  • 5,9758
  • 219.71
  • 102.324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'nin Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Öztürk, ikameti beldede olmadığı için oy kullanamayacak

CHP'nin Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Öztürk, ikameti beldede olmadığı için oy kullanamayacak. Öztürk, 'Benim oy kullanmamam kaybımız değildir diye düşünüyorum. Vatandaşlardan tepki gelmez' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 CHP bugün Seçim Koordinasyon Merkezinde partiye üye olanlara rozet takma töreni düzenleyerek, merkez ilçeye bağlı Bayırköy ile Vezirhan belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı, Bilecik TSO Meclis Üyesi Ercan Öztürk, ikametinin beldede olmaması hakkındaki söylentiler üzerine İHA muhabirine açıklamada bulundu. Öztürk, seçim çalışmalarına bugün start verdiğini anlatarak, "İddialı bir şekilde Vezirhan'a geliyoruz. Oradaki çıkan diğer partideki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah projelerimiz Vezirhan için güzel olacak" dedi.
 
"VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELMEZ, SANMIYORUM"
 
Öztürk, "Vezirhan'da ikametiniz bulunmadığı için oy kullanamayacaksınız, seçmenden nasıl oy isteyeceksiniz" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
 
"Benim orada kaydımın olup olmaması sadece bir oy değil diye düşünüyorum. Ben Vezirhan halkı için geliyorum. Bir oy kullanmasam bile kaybımız değildir diye düşünüyorum. Vatandaşlardan tepki gelmez, sanmıyorum. Ben onlar için geliyorum, onların sorunları için geliyorum. Son dakikada karar verdim bu şekilde. Zaten ikametgahımı da oraya aldırıyorum. Orada olacağım sonuçta."

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barzani'den "Sincar vilayet olsun" çağrısı

Barzani'den 'Sincar vilayet olsun' çağrısı

Vali Yazıcı: 46 kişi zehirlendi, 4'ünün durumu ağır

Vali Yazıcı: 46 kişi zehirlendi, 4'ünün durumu ağır

"ABD'ye karşı koymaya hazırız"

'ABD'ye karşı koymaya hazırız'

Damat dehşet saçtı: Eşinin 5 akrabasını öldürdü

Damat dehşet saçtı: Eşinin 5 akrabasını öldürdü

AB ülkelerinden ortak Venezuela kararı: Resmen tanıdılar

AB ülkelerinden ortak Venezuela kararı: Resmen tanıdılar

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı

FETÖ'cülerden kan donduran tehdit

FETÖ'cülerden kan donduran tehdit

'Ruhu HDP'li, adı CHP'li birisini başkan yaptılar'

'Ruhu HDP'li, adı CHP'li birisini başkan yaptılar'
 

POPÜLER HABERLER

Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA