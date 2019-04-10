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CHP'nin yalanı ortaya çıktı! İşte çarpıcı rakamlar

Nüfus Genel Müdürlüğü’nün verileri, CHP’yi yalanladı. CHP’li yöneticilerin Büyükçekmece ilçesine 2500 seçmen taşındığı, bu durumunda ilçedeki oy farkına etki etmeyeceği iddiasının aksine 2018 yılında ilçedeki nüfus artışının 20 bin 84 kişi olduğu tespit edildi.

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Başta Faik Öztırak olmak üzere CHP'li yöneticiler, Büyükçekmece'de yaşandığı ortaya çıkan seçim usulsüzlüğü ile ilgili yaptıkları açıkalamada ilçede seçmen artışının bir yılds sadece 2500 olduğunu bu durumda ilçedeki seçim sonuçlarını etkileyemeyeceğini iddia etttiler.
 
Fakat Nufus Genel Müdürlüğü verilerinin CHP'yi yalanladığı ortaya çıktı. Genel Müdürlükverilerine göre 2018 yılında ilçeye 20 bin 84 kişi yeni kayıt yaptırdı. Bu kayıtların 7155'inin İstanbul dışından olduğu saptandı.
 
 
Yine 31 Ocak'a yani seçmen listelerinin kesinleştiği güne kadar 2019 yılı ocak ayında Büyükçekmece ilçesinde 2390 kişinin nufüsa kaydedildiği belirlendi.
 
 
Böylece CHP'li yöneticilerin CHP'nin 4200 oy farkla seçimleri kazandığı Büyükçekmece için "sadece 2500 gelen var, yolsuzluk olsa olsa bu kadar olmuştur" algısı çökmüş oldu.
 
(Sabah)

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