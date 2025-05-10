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CHP'den bir taşımalı miting fiyaskosu daha: Meydan yine boş kaldı

Geçtiğimiz günlerde Konya'da miting gerçekleştiren CHP çevre illerden parti üyelerini getirmesine rağmen alanı dolduramamış ve bu olay sosyal medyada alay konusu olmuştu. Konya'nın ardından Van'da miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı esnada alanın yine boş olduğu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan CHP'nin Van mitingi için de çevre illerden şehre parti üyesi kişileri getirdiği öğrenildi.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
CHP'den bir taşımalı miting fiyaskosu daha: Meydan yine boş kaldı
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Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde boş alanlar göze çarparken, çevre illerden getirilen partililer de düşük katılımı telafi edemedi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Doğu Anadolu'daki çalışmalarına hız verirken, Van'daki miting beklentilerin altında kaldı.

Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde yapılan mitinglere kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar mitingi uzaktan izlemekle yetindi.

Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise ilgisiz kaldı.

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