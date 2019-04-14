CHP'ye geçen Küçükçekmece'de işçilere baskı ve tehdit

31 Mart seçimlerinden sonra Küçükçekmece Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından işçilere sendika baskısı başladı. Seçimlerin hemen ardından işçilerle biraraya gelen DİSK Şube Müdürü Adil Çiftçi, CHP’li yeni başkan Kemal Çebi’nin ‘selamıyla’ geldiğini söyleyip, işçilere sendika değiştirmeleri yönünde gözdağı verdi. Yüzlerce işçinin baskılara dayanamayıp sendika değiştirdiği sürece tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, DİSK’in bunu yapmaya hakkı olmadığını dile getirdi. Belediyedeki işçilerin 2018 yılında çıkan KHK ile kadro aldığını hatırlatan Canpolat, “Bu süreçte kendileriyle bir anlaşma yaptık. 30 Haziran 2020 tarihine kadar yetki bizde” dedi. Canpolat şunları söyledi:

EYLEM HAKKI ONLARDA DEĞİL

“2020 yılının 6. ayına kadar yetki sahibi olmamıza rağmen DİSK yöneticileri seçimi CHP’nin kazanmasını fırsat bilerek işyerlerini gezmeye başladı. İşçi kardeşlerimize Hizmet-İş’ten istifa ederek DİSK’e geçmeleri için telkin ve uyarılarda bulundular. Yaşananların ardından 1800 üyesi bulunan Küçükçekmece’den bin kişiye yakın, Esenyurt Belediyesi’nden de yaklaşık 150 kişi istifa etti. Yalnız, bütün işçileri istifa ettirseler dahi yetki bizde olduğu için DİSK’in eylem yapmak için kanuni bir hakkı yoktur.”

15 YILDIR BASKI YOKTU

“Biz burada 2018 yılında özellikle KHK’dan kadroya geçen işçi arkadaşlarımızı sendikamızın üyesi yaptık. Tamamlanan üyeliklerin ardından bakanlıktan yetki tespit talebinden bulunduk. Ve şuan bizim toplu iş sözleşmemiz devam ediyor, arabuluculuk dönemindeyiz. Sadece Küçükçekmece’de bin 800 kişi üyemiz oldu. Daha önceki kadrolu işçiler DİSK’teydi. Üzüldüğümüz de bu aslında; 15 yıldır AK Partili başkanların yönetiminde bulunan Küçükçekmece’de bunlara baskı kurulmadı değiştirilmedi. Şimdi DİSK Şube Başkanı Adil Çiftçi, ‘Biz geldik, Hizmet-İş barınamaz’ diyor.”

İSTİFA EDENLER MAĞDUR OLACAK

“Geçmek istemeyenler var. Özellikle Temizlik Çevre Koruma Müdürlüğü’nde başkan buraya geçmenizi istiyor şeklinde konuşmaların geçtiğini duyduk. Bunu duyan temizlik işçileri ne yapabilir? En çok istifa oradan geldi. 500 kişi bir anda istifa etti. Esenyurt’ta 2 bin 600 üyemiz var, orada da 150 kişiye yakın istifa oldu. Şimdi istifa eden işçilerin geriye dönük mağduriyetleri de olacak. Keşke bizim yetkimiz bitseydi, ondan sonra başlasalardı bu gezmelere. DİSK’e geçenlerde bazı sıkıntılar yaşanabilir. İşçilere görevi dışında iş verme, başka yerlere sürme gibi yıldırma politikaları uygulayabilirler.”

Aba altından sopa

DİSK Şube Müdürü Adil Çiftçi’nin toplantıda neler söylediğini anlatan işçilerden Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Amiri Hulusi Ermiş, şu bilgileri verdi: “Bu toplantıları çalıştığımız yerlerde, şantiyelerde, toplantı salonlarında yaptılar. Bizim birime geldiklerinde, ‘Kemal başkanın selamı ile geldik. Bundan sonra Küçükçekmece Belediyesi’nde sendika DİSK’tir, herkes buraya geçsin’ dediler. ‘Geçmezsek ne olur’ diye sorduğumuzda, ‘O konuda biz şuan yorum yapamayız ama herkes bu işlerin nasıl olduğunu biliyor’ dedi. Ve tekrar ‘Kemal başkanın selamı var’ diyerek gittiler.”

Küçükçekmece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde öğretmenlerden sorumlu Muhammet Doydu ise DİSK’ten gelenlerin sendika değişikliği için telkinlerde bulunduğunu söyledi. İşçilerin tedirgin olduğunu belirten Doydu, “Çalışanlar endişeli, geçmek istemeyenler bekliyor ama mecbur kalındığında bir tercihte bulunacağız. Benim kararım, sendikamın yanında bulunmak. Daha başkan masaya oturmadan ötekilikler konuşuyor. Bu da iş ortamında rahatsızlıklar oluşturuyor” diye konuştu. (YeniŞafak)