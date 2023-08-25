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CHP'ye ithal tüzük geliyor

CHP'de İmamoğlu'nun başını çektiği değişim taraftarları, yönetimle girdiği liderlik mücadelesinde havlu attıktan sonra rotayı tüzük değişikliğine kırdı. Değişim yanlılarının Alman SPD modelini mercek altına aldığı CHP'de mevcut yönetim ise Fransa ve İsviçre'de kullanılan ve yerel siyasetteki aktörleri öne çıkartan programlara öncelik verdi.

Yeni Şafak25 Ağustos 2023 Cuma 08:27 - Güncelleme:
CHP'ye ithal tüzük geliyor
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Değişim yanlılarının liderlik yarışında havlu attığı CHP'de, yönetim de muhalefet de parti tüzük ve programını değiştirmeye odaklandı. Değişim yanlıları tüzük için Alman SPD modelini mercek altına alırken yönetimin de Sosyalist Enternasyonal'e üye partilerin program örneklerini incelemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ekip oluşturduğu öğrenildi. Çalışmamalarını TBMM merkezli olarak sürdüren ekip de milletvekillerinin yanı sıra CHP'li akademisyenlerin de bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde de benzer bir ekip oluşturmak istiyor.

FRANSA VE İSVİÇRE MODELİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP kaynakları, CHP liderinin daha çok yerel siyasetteki aktörleri öne çıkartan uygulamalara ağırlık verilmesinden yana tavır aldığını ifade etti. Bu bağlamda Fransa ve İsviçre'deki sosyal demokrat partilerin tüzük ve programlarının irdelendiği bildirildi.

Kaynaklar, tüzük kurultayının büyük kurultay öncesinde yapılacağını söyledi. Kaynaklar, liderlik seçimlerinin yeni bir tüzükle gerçekleşme olasılığının bulunduğunu da ifade etti.

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