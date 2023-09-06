CHP ile İYİ Parti arasında gerilim tırmanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gündemi değiştirecek açıklamalar geldi.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYI

Yerel seçimlerde her şehirde kendi adaylarıyla yarışacaklarını söyleyen Akşener, İzmir adaylarının İzmir Milletvekili Ümit Özlale olduğunu açıkladı.

Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi ve bundan sonra ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduklarını vurguladı.

14 Mayıs'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması halinde kesin kazanacağını savunan Akşener, "4 lider Kemal Bey'in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, 'tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın' dedi. Ben de masadan kalktım" ifadelerini kullandı.