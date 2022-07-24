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CHP'ye tepkisiyle gündem olmuştu... Mevlüde teyze konuştu: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük

Elazığ'da CHP heyetine tepki göstererek gündeme gelen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Mevlüde teyze görüşmede ‘Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük' ifadelerini kullandı.

IHA24 Temmuz 2022 Pazar 02:52 - Güncelleme:
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Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

Mevlüde teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve 'Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük' ifadelerini kullandı. Mevlüde teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

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