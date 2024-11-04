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Güncel

CHP'ye üye olmayan memuru çöplüğe sürgün ettiler

Aydın'da CHP'li Söke Belediyesi'nin mali işler biriminde çalışan Malik Şanlı, 'CHP'ye üye ol' talimatına karşı geldiği için çöp toplama işine sürgün edildi.

4 Kasım 2024 Pazartesi 08:22 - Güncelleme:
CHP'ye üye olmayan memuru çöplüğe sürgün ettiler
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Tazminatsız istifaya zorlandığını belirten Şanlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bulundu.

'EKMEĞİNİ BEN VERİYORUM'

Şanlı, "1 Kasım günü çalıştığım birimin müdürü odasına çağırdı Belediye başkanının talimatı var çalışanların CHP parti üyesi olması gerekiyor bende 15 yıllık parti üyeliğimi Mart 2024 sonlandırdığımı üye olmak istemediğimi belirttim sebebini parti içinde desteklemediğim bir adayın olduğundan dolayı ve odasından çıktım ve belediye başkanı odasına çağırttı ve sebebini sordu adaylığını desteklemediğimi ve o yüzden istifa ettiğimi belirttim ve bana ekmeğini ben veriyorum oğlum ( bu arada kendisi benimle yaşıttır) ben ekmeğimin onun verdiğine katılmadığımı belirttim ve beni odasından kovdu ve yaklaşık yarım saat sonra bu yazı elime ulaştı. Sonrasında temizlik işleri müdürü aradı hemen başlamam gerektiğini benim bel fıtığımın olduğunu bu şartlarda ağır işte çalışmamın imkansız olduğunu belirttim bizde bel fıtığı olan çok ve çalıştırıyoruz dedi" ifadelerini kullandı.

  • Söke belediyesi
  • memur
  • CHP

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