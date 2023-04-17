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CHP'ye yakın anketçi deşifre etti! ''Burada yabancı bir el var''

CHP'ye yakınlığıyla bilinen anket şirketi Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP'nin seçim kampanyasıyla ilgili 'yabancı ele' işaret etti.

17 Nisan 2023 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
CHP'ye yakın anketçi deşifre etti! ''Burada yabancı bir el var''
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Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında 14 Mayıs seçim sürecinde yürütülen kampanyalarla ilgili düşüncelerini aktardı. CHP'nin 2015 yılındaki seçimlerde bir Amerikan şirketiyle çalıştığını belirten Sencar, 14 Mayıs seçimleri için de CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini iddia etti.

'YABANCI EL'E İŞARET ETTİ

Sencar, 2015 yılında olduğu gibi bu süreçteki 'yabancı ele' işaret ederek "Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARININ ORGANİZE ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu kampanyadaki 'yabancı el'in kim olduğunu bilmediğini aktaran Sencar, "Son üç ayda, özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor. Çok başarılı buluyorum. Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var. Yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum" dedi.

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