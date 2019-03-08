CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, CHP’nin kapalı kapıları ardında neler konuşulduğuna dair kulis bilgilerini köşesine taşıdı. CHP'nin 31 Mart yerel öncesi örgütü diri tutmak ve seçmene moral aşılamak için seçim zaferini ilan ettiğini belirten Emin Pazarcı, yazısında CHP'nin "çantada keklik" gördüğü il ve ilçelerde sonuç elde etmesinin zor olduğunu ifade etti.

İşte Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı'nın "İşte sandık sonuçları" başlıklı yazısı...

Biliyorum, riskli bir seçim yazısı olacak. Ancak, bazılarının şimdiden 3-5 puan farklarla seçim zaferini ilan ettiği şu günlerde, yazacaklarım duyum ve yorumlara dayandığı için “o riske girilir” diye düşündüm!

CHP sözcüleri sürekli açıklamalar yapıyorlar. Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Bursa gibi illerin “çantada keklik olduğunu” söylüyorlar. Daha ileri giderler de var, ama onları yazıp listeyi uzatmayalım.

Doğaldır bu. Örgütü diri tutmak ve seçmene moral aşılamak gerekir. Aksi takdirde nal toplamak kaçınılmaz. CHP de bunu yapmaya çalışıyor. O yüzden çıtayı yükseklere çıkarıyor. Üstelik, bu tür algı operasyonlarının bir başka faydası daha var. İstenilen sonuç elde edilemezse, seçimin ardından “Oylarımız çalındı” yaygarasının koparılmasına da zemin hazırlıyor.

Peki, gerçekte neler oluyor? CHP’nin kapalı kapıları ardında neler konuşuluyor?

Kırklareli’nden başlayayım. CHP’lilere bakılırsa Kırklareli kaybediliyor. CHP, mevcut Belediye Başkanı Kesimoğlu’nu aday göstermedi. O da seçime bağımsız giriyor. Böyle bir tabloda Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Derya Bulut’un ipi göğüsleyeceği, Mehmet Kesimoğlu’nun 2, CHP adayının ise ancak 3. olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Eskişehir’e “şimdiden kaybedildi” gözüyle bakılıyor. Zaten Belediye Meclisi’nde çoğunluk Ak Parti’deydi. Bu seçimde Yılmaz Büyükerşen’in de koltuğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. CHP’liler bile Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Adayı Burhan Sakallı için “banko” diyor...