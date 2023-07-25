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CHP'yi satan satana! İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da harekete geçti

CHP'de 'değişim' çağrılarıyla öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da harekete geçti. Uzun süredir suskun olan Mansur Yavaş düğmeye bastı. Meral Akşener ile gizli toplantı yaptığı iddia edilen Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde kuvvetli isimleri İYİ Parti'ye önerdiği öne sürüldü. Gerilime neden olan bu görüşme CHP'den büyük tepki aldı.

25 Temmuz 2023 Salı 10:57 - Güncelleme:
CHP'yi satan satana! İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da harekete geçti
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Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda sular durulmadı. Hemen her partide karışıklık başladı. Bir dönem 'birleşe birleşe kazanacağız' diyen 8'li koalisyon üyeleri yenilginin faturasını birbirine yazdı. Sözde ittifak çatırdadı hatta koalisyon dağıldı.

MANSUR YAVAŞ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına girerken ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan aylardır çıt bile çıkmadı.

İşte tam da CHP içinde değişim tartışmalarının sürdüğü sırada, sürpriz bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara'da görüşerek toplantı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NU TEDİRGİN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedirgin eden bu görüşme ile ilgili ilginç bir kulis ortaya atıldı. Buna göre Yavaş ve Akşener, geçtiğimiz hafta da bir araya geldi. Mansur Yavaş, Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti.

YEREL SEÇİM İÇİN DESTEK Mİ VERDİ?

Yavaş, bu ziyarette Ankara'da ilçe belediye başkanlıkları için yerel seçimde başarılı olacağını düşündüğü isimleri Sayın Akşener'e verdi... İYİ Parti içerisinde, bu isimler ile görüşmelerin başladığı bile iddia edildi. Bir televizyon kanalında ortaya atılan bu iddia, CHP'lileri tedirgin etti.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, görüşmeyi skandal olarak değerlendirdi. Canlı yayında Mansur Yavaş ile Meral Akşener'i eleştirdi: "Bu bir siyasi skandal. CHP'li bir belediye başkanı, başka bir partinin genel başkanına 'Şu isimleri Ankara'daki ilçelerde aday yaparsanız bunlar kazanabilir' diyor. Akıl alır bir şey değil.

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