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Christos Stylianides: Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides, Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının önemine ilişkin, 'Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Türkiye ziyaretinin ardından Brüksel'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki temaslarında muhataplarıyla insani yardım ile bağlantılı her türlü konuyu ele aldıklarını belirtti.

Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye'yi öven Stylianides, "Bir AB Komisyonu üyesi olarak AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatından dolayı gurur duyuyorum. Mutabakat sayesinde Suriyeli mülteciler için önemli adımlar atıldı. Özellikle de Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli ayaklarından." diye konuştu.

"Türk STK'ler önemli rol oynuyor"
Öte yandan, Stylianides, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında düzenlenen "Türkiye'nin Yüzleri: Sivil Toplum" temalı etkinlikte konuşma yaptı. Stylianides, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mültecinin yaşadığını, bunlardan 1,7 milyonunun ise çocuk olduğunu söyledi.

"Türk sivil toplum kuruluşları Suriyeli mültecilere yardımların ulaştırılmasında önemli rol oynuyor." diyen Stylianides, AB ve Türkiye'nin ihtiyaç sahibi insanlar için beraber çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Üyelik sürecini ilişkilerimizin düzelmesi için bir araç olarak kullanmalıyız"
AP Milletvekili Miltiadis Kyrkos ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliği düzenlemekteki amacının "Avrupalılara Türkiye'nin birçok yüzü olduğu ve birçok yüzünün de imrenilecek düzeyde olduğu mesajı vermek olduğunu" söyledi.

Avrupa ile Türkiye'nin iş birliğinin önemine işaret eden Kyrkos, "Türkiye ile AB arasında bazı sorunlardan bahsediyorsak, üyelik sürecini ilişkilerimizin düzelmesi için bir araç olarak kullanmalıyız." dedi.

AP binasındaki Türk sivil toplum kuruluşlarının standlarının yer aldığı etkinlik, 11 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

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