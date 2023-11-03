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Ciaran Fırtınası Fransa'yı vurdu: 2 ölü

Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Ciaran Fırtınası Fransa'yı vurdu: 2 ölü
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Başbakan Elisabeth Borne, Normandiya bölgesinin Caen kentinde bir itfaiye istasyonuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Ciaran Fırtınası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Borne, fırtına nedeniyle ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını, 47 kişinin de yaralandığını aktardı.

Fırtınanın ülkede ciddi hasara da sebebiyet verdiğine değinen Borne, fırtına sırasında acil yardım ekiplerinin 11 binin üzerinde müdahale gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ülkenin elektrik hatlarından sorumlu kuruluş Enedis'in verilerine göre, 523 bin kişi elektrik kesintisi nedeniyle mağdur oldu.

Meteoroloji servisi Meteo France'dan yapılan açıklamaya göre, 5 vilayette, yağmur, şiddetli rüzgar ve sel riski nedeniyle alarm seviyesi "turuncu"da olmaya devam ediyor.

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