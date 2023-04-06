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Yazıcı'dan İmamoğlu'na sosyal medyada gündem olan çağrı: Come to İstanbul

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, seçim çalışmaları bahanesiyle her gün farklı bir ili ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'a dön' çağrısında bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Yazıcı'dan İmamoğlu'na sosyal medyada gündem olan çağrı: Come to İstanbul
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Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, seçimi kazanmak için yarışacak. Adaylar seçime az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin birçok yerine giden adaylar seçmenleriyle görüşüyor.

KILIÇDAROĞLU'NU GEÇTİ

İstanbul halkının hizmet etmesi için seçtiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok gezi yapıyor. Her gün farklı bir ilde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu için artık sosyal medyada lakaplar yarışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turist Ömer' benzetmesi ise zirvede yer alıyor.

BAŞKANDAN ÇAĞRI

İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından "Come to İstanbul" yazan başkanın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, bazı kullanıcılar 'Ekrem'e yeter ki gezme olsun', 'Eko gezmekten fırsat bulursa İstanbul'a gelecek' şeklinde yorumlarında bulundu.

Burdur'dan Hatay'a geçen Ekrem İmamoğlu ise çağrıya sessiz kaldı.

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