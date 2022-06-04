Çiftçilere yüzde elli hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçük işletmelerin desteklenmesi, yeni teknolojilerin üreticilere ulaştırılması ve güvenilir gıda üretimi amacıyla yürütülen yüzde 50 hibe destekli makine ekipman dağıtımı yapıldı.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarında Sinop merkez ve ilçelerinde yem yarma, rotavatör, römork, pulluk, pülverizatör, çapalama makinesi, silaj, çayır biçme, süt sağım makineleri alımlarından oluşan makine ekipman proje uygulamaları tamamlandı. Projde, Boyabat'ta düzenlenen törenle çiftçilere dağıtım sağlandı. Törene İlçe Kaymakam Vekili Serkan Ala, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, Boyabat İlçe Müdürü Murat Usta Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Erhan Güçlü, Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, İl-ilçe personeli ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Yüzde 50 devlet destekli olan bu hibeler, çiftçimizin daha modern aletlerle tarım yaparak verimi arttırmasına yöneliktir. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin, üreticilerimiz tarafından kullanılmasını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu projeler artarak devam etmeli, çiftçimizin verimini ve refahını doğrudan etkileyen bu tür projelerin, çiftçilerimize bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.