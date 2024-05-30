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Çifte cinayetin faili yakalandı

İstanbul'da 2 yıl önce evlendiği Cezayirli Zahra Nojioua (29) ile kendisini eşiyle tanıştıran aynı ülke vatandaşı Zahir Benferchiche'yi (59) öldüren Doğukan Uğur (32), Trabzon'da yakalandı.

DHA30 Mayıs 2024 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Çifte cinayetin faili yakalandı
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Doğukan Uğur, Fatih Yedikule'de 2 yıl önce Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı Zahra Nojioua ile evlendi. İkili arasında evlilik boyunca sorunlar yaşanırken, Uğur, 27 Mayıs'ta Zahra Nojioua ile yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Uğur, eline aldığı bıçakla Zahra Nojioua'nı boğazını keserek öldürdü. Evden çıkan Uğur daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı Topkapı'ya geldi. Uğur, iddiaya göre eşini öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi de öldürdü. Kaçan Doğukan Uğur'un yakalanması çalışma başlatıldı.

Şüphelinin Trabzon'da olduğu bilgisi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirleri ekipleri, harekete geçti. Ekipler, gece saatlerinde Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde tuvalet olarak kullanılan metruk yapıda şüpheliyi yakaladı. İşlemleri sonrası şüphelinin İstanbul'a gönderileceği öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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