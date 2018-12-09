Çifte infazın nedeni alacak verecek meselesi

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Köyü'nde bakkal işleten Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan'ın (54) öldürülmesi olayının altından alacak-verecek meselesi çıktı. Ucunda çivi ya da vida olan demir bir çubukla kafalarına vurularak öldürülen karı-koca cinayetinin alacak verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten jandarma ekipleri zanlı ya da zanlıların tespitinin de an meselesi olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ İPUÇLARI

Geçtiğimiz perşembe günü saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda işlettikleri markette ölü bulunan ve ilk etapta silahla vuruldukları sanılan çiftin, otopsi raporuna göre çivi ya da vida gibi bir aletle kafalarına bir ve iki darbe vurularak öldürüldükleri kesinlik kazandı. Çiftin ölümü ile ilgili İzmir İl Jandarma Tugay Komutanlığı önemli delillere ulaştı.

KAYITLAR İNCELENİYOR

Özkan çiftinin geriye dönük telefon kayıtlarını ve görüşmelerini mercek altına alan jandarma, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonrası işlenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bulguların bu yöne doğru kaydığını belirtti. Zanlıların ve bağlantılı kişilerin tespiti için çalışmaların ve delil toplama işlemlerinin devam ettiği ve yakalanmalarının an meselesi olduğu belirtildi.

(Yeni Asır)