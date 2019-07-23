31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6845
  • 6,3565
  • 258.768
  • 102627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çiftler en çok arkadaşlık sitelerinde tanışıp, evleniyor

Yeni bir araştırma, günümüzde çiftlerin en çok, online arkadaşlık sitelerinden tanışarak evlendiklerini ortaya koydu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD´deki Stanford Üniversitesi´nden sosyolog Michael Rosenfeld´in taslak halindeki çalışmasına göre, 2009 - 2017 yılları arasında çiftlerin neredeyse yüzde 40´ı arkadaşlık sitelerinde tanıştı. Bu oranın 2019´da daha da yüksek olması öngörülüyor.
 
Arkadaşlar aracılığıyla tanışma daha önce en yaygın tanışma biçimiyken, bu oran yüzde 20´lere düştü. Online arkadaşlık sitelerinden sonra en yaygın tanışma şekli yüzde 27 ile bar, kafe veya restoranda tanışma oldu.
 
İş yerinde, aileler veya komşular aracılığıyla ya da okulda tanışma sebebi de yüzde 10´lara kadar düştü.
 
Sosyolog Rosenfeld´in taslak araştırmasına göre, heteroseksüel çiftlerin 2009 yılından bu yana arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanışma oranı ikiye katlandı.
 
Diğer yandan MarketResearch.com´un verilerine göre, ABD´de online arkadaşlık, sohbet ve eş bulma sitelerinin pazarının; 2015 yılında 2.5 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2020 yılına kadar yüzde 5.1 oranında artarak, 3.2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

Önemli gelişme! Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Önemli gelişme! Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Comolli yıldız futbolcuyu ikna etti! F.Bahçe'ye Fransız 'Ahtapot'

Comolli yıldız futbolcuyu ikna etti! F.Bahçe'ye Fransız 'Ahtapot'

Düzce'den bir acı haber daha!

Düzce'den bir acı haber daha!

MSB bu görüntüleri az önce paylaştı

MSB bu görüntüleri az önce paylaştı

PKK'dan IKBY'ye tehdit: 'Burada rahat yaşayalım' demesin

PKK'dan IKBY'ye tehdit: 'Burada rahat yaşayalım' demesin

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama

Van Gölü'nde bulundu... Ruslara ait, tam 41 metre!

Van Gölü'nde bulundu... Ruslara ait, tam 41 metre!
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

Bu besinler bağımlılık yapıyor! İşte o liste

Bu besinler bağımlılık yapıyor! İşte o liste

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA