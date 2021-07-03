Tosuncuk alındı, bu gece Türkiye'ye getiriliyor

3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:08

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellendi.

(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak