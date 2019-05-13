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Çiftlik Bank mağduru: Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması devam ederken mağdurlar nasıl dolandırıldığını anlattı.

  • DHA
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İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi adliye önünde açıklama yapan Emsal Akhan, Çiftlik Bank'a 24 bin lirasını kaptırdığını söyleyerek, "5 bin 800 lira kadar bir miktarını bir buçuk ay kadar süre içerisinde peyderpey aldım. Ondan sonra zaten patlak verdi" dedi.
 
"SANATÇILARIN DESTEK VERDİĞİNİ GÖRÜNCE KANDIK"
 
Nasıl dolandırıldığını anlatan Akhan, "Eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız girmişler sistemin içerisine. Onlarla görüş alışverişi yaptık. Sonra şarküterilere gittim baktım. Oradaki arkadaşlara sordum. 'Sıkıntı olur mu' diye sordum. 'Olmaz' dediler. Güven verdiler. Sosyal medyadan açılış programları, Konya'da, Bursa'da, Tekirdağ'daki açılışlarını izledik. Güven verdi. Basından, reklamlar, sanatçı arkadaşların, inandığımız, güvendiğimiz sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce bizler de bir güven almış olduk. Kandık" diye konuştu.
 
"YAPACAĞINI YAPTILAR, POSASI BİZE KALDI"
 
Akhan, "Sistem üzerinde zaten ayda 5 bin liraya yakın para alıyorduk. 18 ay mı, 2 yıldan beri mi sistem devam ediyormuş, biz sonlarına denk geldik. Sonlarına doğru gelince de patlak verdi. Zaten adamlar kesesini doldurmuşlar, alt yapıyı oluşturmuşlar, yapacağını yapmışlar. Posası da bize kaldı. Ben 24 bin lira 5 bin çektim, 5 bin lira da faiz ile birlikte 29 bin liraydı. Aldığım 5 bin lira faize gitti, anaparayı kaptırmış oldum" ifadelerini kullandı.
 
"PİŞMANIM"
 
Pişman olduğunu söyleyen Akhan, "Şu anki aklım olsa bir daha böyle bir işin içine girişmem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem. Şimdi 'Sütbank', 'Kaşarbank' ve benzeri sistemler başladı. Benim tavsiyem, sakın ola ki böyle bir sistemin içine girmesinler" dedi.
 
"PARALARI İKİYE KATLAYACAKLARINI VAAT ETTİLER"
 
Derya Köse ise, "10'dan fazla arkadaşım mağdur. Sistem devam ettiği sürece paralarını ikiye katlayacaklarını vaat ettiler. 50 bin lira yatırıp, 5 bin lira alan da var, 30 bin lira alan da var" diye konuştu.
 

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