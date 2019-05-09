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Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davası yarın başlıyor. 6 gün sürecek olan duruşmada yarın sanıklar ve avukatlarının savunmaları dinlenecek.

  • İHA
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma 26 Mart 2019 tarihinde tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Aralarında bir numaralı firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi.
 
Örgüt üyeleri ve  yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SANIKLARDAN 7’Sİ FİRARİ, 11’İ TUTUKLU

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildiği iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinen ancak henüz yakalanamayan Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun yakalama emriyle halen arandıkları belirtildi.

YARIN SANIKLAR SAVUNMA YAPACAK

İddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 11’i tutuklu 48 sanık yarın hakim karşısına çıkacak. 6 gün sürecek olan duruşma kapsamında yarın sanıklar ve avukatlarının savunma yapması bekleniyor. Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mağdur beyanları dinlenecek.

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