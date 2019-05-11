20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çığ altında kalan dağcı için 160 gündür arama yapılamıyor

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u(27) arama çalışmaları çığ riskinin yüksek olması nedeniyle 160 gündür yapılamıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 Aralık 2018'de Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Çığ riskinin bulunması nedeniyle 160 gündür Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.
 
ÇIĞ ANALİZİ YAPILIYOR
 
Arama çalışmalarına başlanıp başlanılmayacağına, analiz sonuçları ve hava raporlarına göre önümüzdeki hafta Niğde Valisi Yılmaz Şimşek´in başkanlığında yapılacak toplantıda karar verilecek.
 
Niğde AFAD ekipleri tarafından Demirkazık Dağı'nda periyodik olarak haftalık çığ risk analizi yapıldığı, son raporlara göre bölgede kar yağışının devam ettiği belirtildi. 

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan tehdit: Filistin'e ihanet etmezseniz...

Trump'tan tehdit: Filistin'e ihanet etmezseniz...

Ve o uygulama ilçelerde de başladı

Ve o uygulama ilçelerde de başladı

Emekli olamayana 601 lira

Emekli olamayana 601 lira

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti

PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti

Türkiye ve dünyada eşi benzeri yok: 1 milyon dolar verdiler satmadı!

Türkiye ve dünyada eşi benzeri yok: 1 milyon dolar verdiler satmadı!

Çeteye bakın! Eski eşi, yeni eşi, ailesi... 350 ev ve iş yeri almışlar

Çeteye bakın! Eski eşi, yeni eşi, ailesi... 350 ev ve iş yeri almışlar

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
 

POPÜLER HABERLER

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Bu dostluk başka! Tam 6 yıldır böyleler...

Bu dostluk başka! Tam 6 yıldır böyleler...

Kraliyet bebeğine neden Archie adı verildi?

Kraliyet bebeğine neden Archie adı verildi?

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA