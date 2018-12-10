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Çığ altında kalan Karakoç için havanın iyi olması bekleniyor

2 Aralık tarihinde Niğde’nin Demirkazık dağında çığ altında kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç için Meteoroloji Müdürlüğünden rapor bekleniyor.

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Niğde’nin Çamardı ilçesinde Demirkazık dağında tırmanış yapan 2 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan Hilal İşcan kurtarıldı, Mustafa Kemal Karakoç ise çığ altında kaldı.
 
 
Günlük ve anlık hava durumu alınıyor
 
AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek arama çalışmaları için Meteoroloji Bölge müdürlüğünden anlık hava durumu isteniyor. Farklı illerden gelecek arama ekiplerinin de hava durumunu beklediği 3 günlük normal hava durumu alınmasıyla arama tekrar başlayacak.
 

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