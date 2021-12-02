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Cihan bebekten sevindiren haber: Hayati tehlikeyi atlattı

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bebekte önemli iyileşme kat edildiğini ifade eden Demir, 'Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel.' dedi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:25
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Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, Cihan bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Bebekte önemli iyileşme kat edildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel." dedi.

Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

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