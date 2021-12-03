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Güncel

Cihan bebekten sevindiren haber: Yoğun bakımdan servise alındı

Gaziantep'te babasının darp ettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 12:42 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:42
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Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- BABA TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek Cihan G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

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