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Cihangir'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince aranılan şüpheli yakalandı.

AA11 Nisan 2021 Pazar 22:22 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 22:23
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Alınan bilgiye göre, bir kadının Sanatkarlar Parkı'nda uğradığı taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin B.E.Ç. (20) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, olayda kullandığı bıçak ve giydiği aynı kıyafetle Sancaktepe'de gözaltına alındı.

Yüzde 50 engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen B.E.Ç'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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