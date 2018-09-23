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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye 8 ayda 70 bin tır geçti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 8 ayda yardım ve ticari amaçlı 70 bin civarında tır geçiş yaptı.

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Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 8 ayda yardım ve ticari amaçlı 70 bin civarında tır geçti.

Tırların çıkışlarını sürüyor.

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