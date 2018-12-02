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Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 11 ayda yardım 95 bin civarında tır geçti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 11 ayda yardım ve ticari amaçlı 95 bin civarında tır geçiş yaptı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 11 ayda yardım ve ticari amaçlı 95 bin civarında tır geçiş yaptı.
 
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve insani yardım malzemesi taşıyan tırların geçişleri sürüyor.
 
Yardım malzemeleriyle ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.
 
Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
 
Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 11 ayda yardım ve ticari amaçlı 95 bin civarında tır geçti.

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