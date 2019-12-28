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Cim-Bom’da Arda çatlağı

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcunun iki gün önce yaptığı “Aslan Kral” paylaşımına yorum yağdırdı. Bir bölüm, “Arda geri dönerse iyi olur” derken, başka bir bölüm, “Hiçbir şey vermez” diye görüş belirtti.

Star Spor28.12.2019  00:00 - Güncelleme: 28.12.2019  08:01


GALATASARAY’IN eski yıldızı Arda Turan’ın yuvaya dönmek istemesi camiayı ikiye böldü. 22 Kasım’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir müsabakası öncesi dargın olduğu Teknik Direktör Fatih Terim’in elini öperek aradaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcunun son olarak sosyal medyadan “Aslan kral” paylaşımı yapması devre arasında Cim-Bom’a döneceği yolundaki iddiaları kuvvetlendirirken, taraftarların farklı görüşlerde olduğu ortaya çıktı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın bir bölümü, Arda’nın sezonun ikinci yarısında takıma çok faydalı olacağı ve şampiyonluk yolunda önemli katkılarda bulunacağını belirtirken, diğer bir bölüm ise 32 yaşındaki oyuncunun son dönemde çok formsuz olduğu ve Galatasaray’a verecek hiçbir şeyi olmadığını dile getiriyor. Bu arada Başakşehir’de ilk 11’de şans bulamayan Arda Turan’ın sezonun ikinci yarısına tam olarak hazır girebilmek için bireysel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

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