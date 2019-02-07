İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2513
  • 5,967
  • 220.489
  • 102.453
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çin, ABD donanmasını yakalamak için atağa geçti

Çin, 2035 yılına kadar en az dört adet nükleer güçlü uçak gemisine sahip olmayı planlıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Çin, 2035 yılına kadar en az dört adet nükleer güçlü uçak gemisine sahip olmayı planlıyor.
 
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) ABD donanma teknolojisini yakalamak için, 2035 yılına kadar  en az adet nükleer güçlü uçak gemisi yapması bekleniyor.
 
South China Morning Post gazetesi, Çin askeri uzmanlarına dayanarak verdiği haberde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun uçak gemisi teknolojisinde dünya lideri olan ABD ordusuna yaklaşmak için uzun bir süredir farkı kapatmaya çalıştıklarını aktardı
 
Uzmanlar, tüm Çin yapımı uçak gemilerinin ABD'ninkine benzer şekilde elektromanyetik fırlatma özelliğine sahip olacağını söyledi. ABD'nin EMALS olarak bilinen elektromanyetik uçuş başlatma sistemi, diğer eski sistemlere göre çok daha hızlı uçak havalandırabilme özelliğine sahip.
 
Donanma uzmanı Wang Yunfei, gazeteye yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer güçlü uçak gemilerinin EMALS'a benzer bir sistem ile 2035 yılına kadar Çin donanmasına katılmasını beklediklerini belirterek, ülkenin ABD ile aynı seviyeye gelinceye kadar gelişmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
 
Yunfei, ordunun yenilenmesi için bütçede herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğini de kaydetti.
 
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Halk Kurtuluş Ordusu'dan 2035 yılına kadar modernize olması ve 2050 yılına kadar dünyanın en iyi savaş gücüne sahip olmasını istemişti.

İsrail´den yeni füze testi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Misyonumuz tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmak"

'Misyonumuz tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmak'

'Çöken binanın enkazından sesler alıyoruz'

'Çöken binanın enkazından sesler alıyoruz'

CHP'li belediye başkanına bir dönem yetmemiş

CHP'li belediye başkanına bir dönem yetmemiş

PKK/PYD'li teröristlerden ÖSO'ya mayınlı tuzak

PKK/PYD'li teröristlerden ÖSO'ya mayınlı tuzak

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye için önemli proje

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye için önemli proje

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' uyarısı: Felaket olur

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' uyarısı: Felaket olur

Bakan'dan vatandaşa müjde: Belediyeler satışına başlayacak

Bakan'dan vatandaşa müjde: Belediyeler satışına başlayacak

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar
 

POPÜLER HABERLER

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019