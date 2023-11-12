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Çin, ASEAN üyesi 5 ülkeyle ortak askeri tatbikat yapacak

Çin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 5 ülke ile kara sularında, terörle mücadele ve deniz güvenliğine ilişkin ortak tatbikat yapacağını bildirdi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Çin, ASEAN üyesi 5 ülkeyle ortak askeri tatbikat yapacak
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Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Aman Youyi 2023" tatbikatı, bu ayın ortasından sonuna dek, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Canciang şehri kıyısı ve açıklarında gerçekleştirilecek.

Terörle mücadele ve deniz güvenliği alanlarında operasyon kabiliyetini artırmayı amaçlayan tatbikata, Çin'in yanı sıra ASEAN üyeleri Malezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos'tan ordu ve donanma birlikleri katılacak.

Tatbikat, "katılımcı ülkelerin kentlerde ve denizde terörizm ve korsanlıkla mücadele kabiliyetini artırmayı" ve "bölgesel barış ve istikrarın korunması için ülkeler arasında askeri güveni derinleştirmeyi" amaçlıyor.

Aman Youyi tatbikatları ilk kez Çin ve Malezya tarafından başlatılmıştı. 2014'te Kuala Lumpur'da masaüstü muharebe senaryolarının çalışıldığı ilk tatbikatın ardından Malezya, 2015 ve 2016'daki saha tatbikatlarına ev sahipliği yapmıştı.

2016'daki tatbikatta gözlemci olan Tayland, 2018'de ev sahipliğini üstlenmişti.

Bu yıl 5'incisi Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikata, Vietnam, Kamboçya ve Laos ilk defa katılacak.

  • Çin ASEAN
  • terörle mücadele
  • deniz güvenliği

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