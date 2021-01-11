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Kritik hafta! Türkiye'de 10 bin kişi aşılandı: İşte ilk sonuçlar

Çin'den gelen koronavirüs aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarında sona gelindi. Ön rapora göre şu ana kadar aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, aşılamanın bir an önce başlayıp yapılmasının önemini vurgulayarak, 'Çok az kaldı. 10 bini geçtik zaten 13 bine ulaşmamız bekleniyordu. 40'ı bulursak bitmiş olarak. Veriler sonuçta iyi toplandı' dedi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:01
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Türkiye'de sağlık çalışanlarıyla başlayacak aşı uygulaması için son hazırlıklar yapılıyor.

Bir yandan da aşının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarında sona gelindi. Gönüllüler antikor testine çağrılmaya başlandı.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, sona gelinen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

TRT Haber'in haberine göre, Akhan, aşılamanın bir an önce başlayıp yapılmasının önemini vurgulayarak, "Çok az kaldı. 10 bini geçtik zaten 13 bine ulaşmamız bekleniyordu. 40'ı bulursak bitmiş olarak. Veriler sonuçta iyi toplandı" dedi.

10 BİN KİŞİ AŞILANDI, 34'Ü KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Türkiye'de faz 3 kapsamında aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Brezilya'daki faz 3 çalışmalarında ise etkinlik yüzde 78 olarak açıklandı.

En önemli veri ise aşılanan kişilerin virüse yakalansalar bile hastalığı hafif geçirmeleri.

"VÜRÜSE YAKALANILSA BİLE HAFİF GEÇİRİLİYOR"

Akhan, Brezilya'daki, Çin'den giden aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı:

"12 bin 400 kişiyi tamamlamışlar ve onlarda 170 kişide koronavirüs enfeksiyonu gelişmiş. Bu oran bize yüzde 78 olarak yansıdı. Virüse yakalananların hiçbiri ağır ya da orta ağır dediğimiz şekilde geçirmemiş. Aşıdan yarar görmüşler"

Aşının 60 yaş üzerindekilere de güvenle uygulanabileceği ifade ediliyor.

Çin'in Sinovak aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarıyla, Şili, Tayvan ve Singapur sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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