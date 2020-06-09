Çin Hindistan topraklarını işgal mi ediyor? Ülkeyi karıştıran tartışma

star.com.tr 09 Haziran 2020 Salı 16:51 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 16:51

Diplomatik ve askeri düzeydeki birkaç müzakereye rağmen Hindistan-Çin sınırı boyunca yaşanan gerginlik, belirsizliğini koruyor. Her iki ülke Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi kabul etmiş olsa da, iki ordu sınırda kuş uçurtmuyor.



Pazartesi akşamı muhalefetten gelen soruların ardından Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan-Çin meselesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Singh açıklamasında, 'Hindistan Çin sınırında askeri ve diplomatik düzeyde diyalog devam ediyor. 6 Haziran'da askeri düzeyde görüşmeler yapıldı. Hiçbir ülkenin onuruna zarar vermiyoruz ve bize herhangi bir saldırıyı tolere etmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın iki meclisli Parlamentosu'nun alt kanadı olan Lok Sabha (Halk Meclisi) Üyesi Rahul Gandhi, Hindistan Parlamentosu'nun üst kanadı olan Rajya Sabha (Eyaletler Meclisi) Üyesi ve İçişleri Bakanı Amit Şah ile de sosyal medya üzerinden bir tartışma başlatmıştı.

Amit Shah'ın, 'Hindistan'ın savunma politikası küresel kabul gördü. Bütün dünya ABD ve İsrail'den sonra sınırlarını koruyabilecek başka bir ülke varsa Hindistan olduğunu kabul ediyor.' sözlerini hatırlatan Gandhi, "Bu kendinizi mutlu etmenin iyi bir yolu. Gözleriniz sınır meselelerinden kaçırıyorsunuz." dedi.

İktidar partisinin sınır gerilimleriyle ilgili politikalarını sorgulayan diğer kongre üyeleri Randeep Singh Surjewala ve Digvijaya Singh de tartışmaya dahil oldu.

Digvijaya Singh, 'Başbakan, Çin Birliklerinin Hint Bölgesine sızmasını tartışmak için Parlamentoyu toplamalıdır. Savunma Bakanı Rajnath Singh gerçeği kabul etmedi. Sorunun ciddiyeti Parlamentoda tartışma gerektiriyor.' dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ve Hindistan silahlı kuvvetlerinin hafta sonu müzakerelerinde sınır anlaşmazlıklarını çatışmaya dönüştürmekten kaçınma ve sınırda barış, sükuneti sağlama konusunda karar alındığını duyurdu.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı da, ordu komutanları arasındaki görüşmelerin ardından benzer bir açıklama yaptı.

ÇİN - HİNDİSTAN SINIR GERİLİMİ

3 bin 488 kilometreyle dünyanın en uzun sorunlu sınırını paylaşan iki ülke, 1962’de şiddetli bir savaş vermişti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, 2017’de meydana gelen Doklam Krizine kadar ciddi bir gerilim söz konusu olmadı.

Hindistan ve Çin sınır devriyeleri arasında meydana gelen küçük çaplı sürtüşmeler, geçtiğimiz haftalarda yeniden gerilime dönüştü.

5-6 Mayıs’ta tartışmalı Ladakh bölgesindeki Pangong Tso gölü yakınlarında, 9 Mayıs’ta ise Sikkim-Tibet sınırındaki Naku La bölgesinde iki ülkenin askerleri taş ve yumruklarla birbirine saldırdı.

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