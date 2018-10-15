Çin kütle çekimi dalgalarını uzayda kayda alacak

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Sun Yat-sen Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Tiançin (Gökteki Arp)" projesi kapsamında kütle çekimi dalgalarını uzayda ölçebilecek bir sistem kurmak üzere 2019 yılında uzaya 3 bilim uydusu yollanacak.

Uyduların Dünya'nın ekvator yörüngesi üzerine üçgen şeklinde bakışımlı konumlara yerleştirilmesi planlanıyor.

Lazer interferometre teknolojisini kullanacak sistem, uyduların aralarındaki uzaklığın ve birbirlerine konumlarının hassas ölçümünü yapmayı amaçlıyor.

Projeyi koordine eden Sun Yat-sen Üniversitesi rektörü ve Çin Bilimler Akademisi üyesi Luo Cun, "Bunu uzaydaki bir arp gibi düşünebilirsiniz. Kütle çekimi dalgası ortaya çıktığında arpın telleri titreşimi yakalayacak." diye konuştu.

Kütle çekimi dalgaları

Kütle çekimi dalgaları, büyük çaplı kütle devinimlerinin evrenin uzam-zaman dokusunda yarattığı dalgalanma etkileri olarak tanımlanıyor.

Albert Einstein'ın 20. yüzyılın başında Genel Görelilik Teorisi içinde ortaya attığı kütle çekim dalgaları, ilk kez Eylül 2015'te ABD'nin Luisiana eyaletindeki Amerikan Ulusal Bilim Vakfına ait yer istasyonu Lazer Interferometre Kütle Çekimi Dalga Gözlemevi (LIGO) tarafından kaydedilmişti.

Söz konusu gözlemde, Dünya'dan 1,3 milyar ışık yılı ötede iki dev kara deliğin birbiriyle çarpışarak birleşmesinden ortaya çıkan kütle çekimi dalgalanmaları kayıt altına alınmıştı. Ardından Aralık 2015 ve Ocak 2017'de yine çarpışan kara deliklerden kaynaklanan kütle çekimi dalgaları iki kez daha kayda geçirilmişti.