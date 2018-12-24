Çin tarihinde ilk defa ABD'yi geçti

Çin, 23 Aralık 2018 tarihi itibarı ile toplamda 37 uzay lansmanı gerçekleştirdi. Çin'in ardından ABD 29 lansman ile ikinci sırada, Rusya 19 lansman ile üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılı içerisinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8, Hindistan 7, Yeni Zellanda, 3 Uykayna ise 2 roketini uzaya gönderdi.

Çin 2018 yılı içerisinde fırlattığı roketlerde yer alan uydular ile kendi küresel konumlandırma sistemini (Beidu) dahada güçlendirdi, sivil ve askeri yer gözlem/Keşif uydularının sayısını artırdı.

Çin ayrıca 2018 yılının en önemli uzay faaliyertlerinden biri olan Ay'ın görünmeyen yüzüne (Ay'ın Dünya'dan görülemeyen kısmı) uzay aracı gönderdi. 7 Aralık'ta Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir lansmanla gönderilen uzay aracı Chang'e-4, Ocak ayının başında Ay'ın karanlık yüzüne ulaşacak ve böylelikle Çin ilk defa Ay'ın görünmeyen yüzüne uzay aracı indiren ülke olacak.

Chang'e-4 uzay aracı Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine

gönderilirken

Çin 22 Aralık 2018'de de kendi alanında bir ilke imza atarak, 156 uyduya sahip olmasının hedeflendiği, uzaya geniş bant internet ve iletişim hizmeti verecek Hongyun (gökkuşağı bulutu) uydu projesinin ilki olan Hongyun-1 uydusunu yörüngeye gönderdi.

23 Aralık'tan 2018 yılı sonuna kadar Çin, 2 fırlatma görevi daha gerçekleştirecek. Bunlardan ilki, 25 Araklık'ta Long March 3C/YZ roketi ile gönderilmesi planlanan coğrafi iletişim teknolojisi test uydusu olan TJS-3 uydusu diğeri ise 320 uydudan oluşacak ve Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirilecek takım iletişim uydusunun ilki olan Hongyan-1 uydusu olacak. Bu uydu da Long March 2D roketi ile fırlatılacak.

ABD ve Rusya yıl sonuna kadar 1'er lansman geçekleştirecek. 27 Aralıkta Rusya Soyuz roketi ile Kanopus-V 5 ve 6 Dünya gözlem uydularını gönderecek. Bu iki uydu Rus hükümetine afet müdahalesi, haritalama ve orman yangını tespitinde yardımcı olacak. 30 Aralık'ta ise ABD yılın son uzay görevi olan, United Launch Alliance'ın (ULA) geliştirdiği Delta 4-Heavy roketi ile ABD Ulusal Keşif Bürosu için gizli bir casus uydu kargosu gönderecek.

2018 yılı (23 Aralık itibarıyle) ülkelerin uzaya yaptığı sefer sayısı

2017 yılı (23 Aralık itibarıyle) ülkelerin uzaya yaptığı sefer sayısı

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